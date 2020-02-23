2020/02/23 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي كما ذكرت في الحلقة السابقة, يثير Chattopadhyay بعض القضايا الأساسية ذات الصلة بممارسة الماركسية اليوم, وذلك من خلال العودة إلى نصوص ماركس وكشف بعض "الانحرافات" عن أفكاره الحقيقية في الممارسة اللينينية.في حين أن هذا النهج الأكاديمي الذي يضفي القداسة على النص الماركسي, يجادل Gohain , قد ينجح بشكل ملموس في الغزو الخطابي لعوالم مثل خيالات التحرر الجنسي, إلا أنه غير مناسب تمامًا ومضلل في مجال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - العودة الى لينين 11) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال الربيعي - العودة الى لينين 11) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).