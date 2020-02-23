هازارد يثير ذعر ريال مدريد قبل الكلاسيكو

2020/02/23 | 03:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار البلجيكي إيدين هازارد مهاجم ريال مدريد، القلق خلال مواجهة ليفانتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الليجا.

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