عديد نصار - لم ندفن موتانا بعد يا سلامة!

2020/02/23 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عديد_نصار بعد تجارب مضنية، تبين، لي على الأقل، ومنذ سنة 2007، عقم المحاولات التي جرت من أجل إحداث تغيير حقيقي في بنية الأحزاب الشيوعية العربية على المستويات الفكرية والتنظيمية والسياسية تتناسب مع اضطراد تفاقم الضغوط على القيعان الاجتماعية في بلداننا، والتي عبرت عن نفسها في ارتفاع نسب البطالة خصوصا بين الفئات الشابة والمتعلمة وفي التراجع المتواتر في قدرات الناس على تأمين متطلبات الحياة بالتوازي مع الانهيار ا......

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