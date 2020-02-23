محافظ ميسان « يهدد بالتصعيد في حالة عدم تنفيذ قرار غلق منفذ الشيب الحدودي بعد إصابات كورونا في إيران

2020/02/23 | 06:04 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / حيدر السعداعلن محافظ ميسان علي دواي لازمإيقاف العمل في منفذ الشيب الحدودي مع إيران اعتباراً من السبت، محذراً من عدم تطبيق هذا القرار من قبل خلية الأزمة العليا المركزية في مجلس الوزراء بالتصدي لفايروس مرض كورونا. وأكد دواي، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه بأنه في حالة عدم الاستجابة للقرار سيلجئ إلى خطوات تصعيدية شعبية لتنفيذ قرار الاغلاق بعد ان تأكد لدى الجارة إيران الإصابات التي تنذر بالخطر، منتقداً «عدم تنفيذ الخلية المركزية قرار الحكومة المحلية لضمان عدم دخول الفايروس إلى المحافظة. وبين « لازم « بان المنفذ سيستقبل المواطنين العراقيين العائدين إلى أرض الوطن فقط مع اتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية صحياً، قانونياً، ادارياً، من قبل دائرة صحة المحافظة والدوائر ذات العلاقة».ويذكر بان محافظة ميسان عقد اجتماعاً مع مديري عام دائرة صحة المحافظة والمنفذ في الشيب الحدودية لمناقشة تداعيات عدم غلق المنفذ بعد قرار الحكومة المحلية في ميسان.

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