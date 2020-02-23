الفتح تعلق على عودة عمل ’حلف الناتو ’ في العراق

2020/02/23 | 07:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر تحالف الفتح في العراق السبت ، عودة عمل حلف الناتو داخل العراق بأنه مخالف لقرار وطلب الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد....

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