ايران تعطل التدريس في تسع محافظات وانباء عن اصابة مرشحين فائزين بكورونا

2020/02/23 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن علي رضا وهاب زاده، مستشار وزارة الصحة الإيراني، عن إغلاق كل الجامعات والكليات في عدد من محافظات البلاد.وقال وهاب زاده بحسب تلفزيون روسيا اليوم، إن الإجراء المتخذ على خلفية تفشي فيروس "كورونا" تشمل الجامعات والكليات في محافظات طهران والبرز وقزوين والمركزي وقم وهمدان وأصفهان وجيلان ومازندران، مشيرا إلى إنها ستبقى مغلقة حتى نهاية الأسبوع.فيما أفادت وكالة "إيران نيوز" العاملة عبر قناتها بتطبيق "تلغرام"، بإصابة 2 من المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية الإيرانية عن مدينة رشت (بولاية جيلان)، هما علي آقازادة وعلي رمضاني، بفيروس "كورونا" الجديد.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 6، وذلك بعد وفاة شخص في محافظة مركزي إثر إصابته بهذا الفيروس.أما إجمالي عدد المصابين به في البلاد فبلغ 28، حسبما أفادت وزارة الصحة الإيرانية، السبت.

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