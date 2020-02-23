تحالف الفتح ينفي ما تناولته وسائل الاعلام بخصوص عدم حضورنا لجلسة التصويت على الحكومة،

2020/02/23 | 08:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى تحالف الفتحفي ما ذكر على لسان “مصدر”بخصوص عدم حضور جلسة التصويت على الحكومة وقال بيان للتحالف ” ما ذكر على لسان “مصدر” يخصوص عدم حضورنا لجلسة التصويت على الحكومة’ […]

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