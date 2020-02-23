ثورة تشرين السلمية تُكمل يومها الـ 145 ..

2020/02/23 | 08:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطات من يومي الجمعة والسبت 21 و 22-2-2020 في ساحة التحرير ومنطقة الإحتجاجات قرب ساحة الخلاني في بغــداد ..الإعتصامات السلمية مستمرة في ساحة التحرير ومُحيطها والمعتصمون بإنتظار تلبية مطالبهم […]

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