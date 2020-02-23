جون بيترسون - في وداع الرفيق لال خان: حوار حول تاريخه النضالي والأوضاع السياسية في شبه الجزيرة الهندية

2020/02/23 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جون_بيترسون الرفيق تانفير غوندال (لال خان) لم يعد بيننا.لقد رحل الرفيق لال خان يوم الجمعة 21 فبراير 2020، بعد أن قضى كل حياته في النضال من أجل الاشتراكية وغد أفضل لباكستان وشبه الجزيرة الهندية والعالم بأسره.وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي للطبقة العاملة الباكستانية والأممية جمعاء لهذه الخسارة الفادحة.صحيح أنه فرقتنا خلال السنوات الأخيرة اختلافات نظرية وسياسية جدية، كما قال الرفيق آلان وودز في تأبينه له، ......

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