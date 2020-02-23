2020/02/23 | 08:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، السبت، ثلاثة أشخاص يديرون مكتب المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي.وقال الشيخ علي في تغريدةٍ له : “يسألوني مَنْ الذي يدير مكتب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ : هؤلاء هم الأشخاص الثلاثة الذين يديرون مكتب علاوي !) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ : هؤلاء هم الأشخاص الثلاثة الذين يديرون مكتب علاوي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).