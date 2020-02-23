2020/02/23 | 08:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، الإعلاميين والناشطين ورواد مواقع التواصل إلى إطلاق حملة لتعزيز ثقافة التوعية الصحية، والوقوف بوجه ماكنة الاشاعة ونشر المعلومات غير الدقيقة.وقال مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي، ان “المفوضية على تواصل مع دائرة صحة البصرة على مدار الساعة والتي أكدت بدورها انه لا اصابات في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان تطالب بالوقوف بوجه ماكنة الاشاعات بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان تطالب بالوقوف بوجه ماكنة الاشاعات بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).