رجل دين إيراني يتهم أميركا بنشر “كورونا” في قم

2020/02/23 | 08:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران من اتهم رجل دين الولايات المتحدة الأميركية بنشر فيروس “كورونا” المستجد في إيران.ففي خطبة الجمعة الماضية، قال سيد محمد سعيدي، إمام جامع […]

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