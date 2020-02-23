تسجيل 97 حالة وفاة جديدة و650 إصابة جراء فيروس كورونا المستجد في الصين

2020/02/23 | 08:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الى 2,442 اليوم الأحد، بعد إعلان الحكومة عن وفاة 79 شخصا، جميعهم ما عدا واحدا في مقاطعة هوباي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس.وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 648 إصابة جديدة.وحصلت غالبية الوفيات والإصابات في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوباي، حيث ظهر الفيروس […]

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