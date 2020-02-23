قبائل السماوة تفرض على افرادها إرتداء الكمامة الطبية كإجراءات احترازية ووقائية ضد فايروس كورونا ..

2020/02/23 | 08:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كإجراءات احترازية ووقائية ضد فايروس كورونا ..قبائل السماوة تفرض على افرادها إرتداء الكمامة الطبية والامتناع عن “التقبيل” في المجالس والمضايف والمناسبات، وتستعد لإقامة حملة تثقيفية توعوية للتعرف على أعراض […]

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