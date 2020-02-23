ليفانتي يصدم ريال مدريد ويهدي صدارة الليغا لبرشلونة

2020/02/23 | 09:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى ريال مدريد خسارة مفاجئة في ميدان مضيفه ليفانتي بهدف مقابل لا شيء ليسقط إلى المركز الثاني ويخسر صدارة الليجا.وكان برشلونة قد انتصر مساء امس على إيبار بخماسية نظيفة ليصعد إلى صدارة الليجا مؤقتًا، ثم يؤمن له ليفانتي الصدارة بتغلبه على ريال مدريد.وبدأت المباراة بشكل هادئ، مع محاولات ل‍ريال مدريد من أجل التسجيل

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