بيان من أمانة بغداد بشأن إطلاق درجات وظيفية على ملاكاتها

2020/02/23 | 09:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق نفت أمانة بغداد الأخبار التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها تحت عنوان مشروع بغدادنا”.وأكدت أمانة بغداد، ان “الموضوع عارٍ عن الصحة”.

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