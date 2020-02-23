مصرف الرافدين يعلن استعداده لتمويل الشركات والمستثمرين

2020/02/23 | 09:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن استعداده لتمويل الشركات والمستثمرين لاستكمال أنشطتهم الاستثمارية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام , إن “على المستثمرين والشركات الراغبين بالحصول على التمويل والتسويق المالي لهم زيارة المصرف للاطلاع على شروط منح القروض خدمة للصالح العام”.وأضاف البيان أن “المصرف باشر بتمويل وتسويق العديد من المجمعات

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