2020/02/23 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح ينفي انباء عدم حضوره جلسة التصويت على الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 09:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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