ما حقيقة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق؟

2020/02/23 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تداول أخبار متعددة بشأن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وتحديداً في جنوبي البلاد، نفت دائرة الصحة بمحافظة ذي قار هذه الأنباء، داعية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية.

وأفادت شرطة الديوانية في بيان بأن "تصريحات أحد موظفي دائرة الصحة في ذي قار حول وجود إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن للتأكد من صحة هذه المعلومة وقامت بالاتصال بدائرة الصحة التي نفت هذا الموضوع جملة وتفصيلا".

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" تكثف مفرزة محافظة الانبار نشاطها في تدقيق جوازات الوافدين ونشر التوعية الصحية في دائرة الجوازات عن طريق الرسائل الصحية وذلك حسب توجيهات قسم الصحة العامة في دائرة صحة الانبار وفريق الاستجابة السريع في قطاع الصحة.

وكانت أنباء انتشرت نقلا عن مصدر طبي تفيد أن محافظة ذي قار سجلت أول إصابة بالفيروس لعراقي قادم من إيران.

ونقلت وكالة الأناضول كذلك عن مصدر قالت إنه يعمل في دائرة صحة ذي قار الحكومية قوله إن "طالباً عراقياً راجع مستشفى الحسين التعليمي (حكومي) مساء الجمعة، وظهرت عليه أعراض الانفلونزا، وبعد التأكد من قدومه من مدينة قم الإيرانية تم حجزه في مكان خاص بالمستشفى".

وبعد انتشار الفيروس في مناطق إيرانية عدة، اتخذ العراق جملة تدابير احترازية من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الخميس، وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية الحكومية إلى إيران من مطاري العاصمة بغداد والنجف.

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