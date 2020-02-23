إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

2020/02/23 | 09:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، شرقي محافظة خان يونس.وقالت مصادر فلسطينية اليوم الاحد، ان “الشاب اصيب عندما حاول التقدم لانتشال أحد الأشخاص الذين تعرضوا للقصف شرقي عبسان الجديدة، شرقي محافظة خان يونس”.

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