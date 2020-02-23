شرطة ديالى: القبض على 9 مطلوبين للقضاء

2020/02/23 | 09:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاحد، القاء القبض على تسعة مطلوبين احدهم وفق المادة 4 ارهاب في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مفارز ودوريات من اقسام شرطة المقدادية والمنصورية والعبارة وابي صيدا والعظيم بالتعاون مع مفارز مكافحة اجرام ديالى والاستخبارات، تمكنت من القاء […]

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