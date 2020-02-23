اصابة 9 اطفال بانفجار في باكستان

2020/02/23 | 09:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام باكستانية، اليوم الاحد، بإصابة 9 أطفال جراء وقوع انفجار في مسجد بمدنية لاهور.

وذكرت قناة "سماء تي.في" الباكستانية أن "انفجاراً في مسجد بمدنية لاهور اصاب تسعة اطفال وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم"، مشيرة إلى أن "عددا منهم يرقد في حالات حرجة، وفقا لما ذكره الأطباء".

وأضافت انه "لم تتضح بعد ملابسات وقوع الانفجار إلا أن التقارير الأولية ترجح أنه بسبب تسرب للغاز".

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