تظاهرات عنيفة في أوكرانيا بسبب كورونا

2020/02/23 | 09:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

شهدت أوكرانيا أول تظاهرات بسبب فيروس كورونا، جراء رسالة إلكترونية مزيفة.

وذكر موقع "ذا فيرج" الإخباري، أن المئات من الأوكرانيين خروج في تظاهرات عنيفة في شوارع أوكرانيا، كما هاجموا مواطنين قادمين من الصين.

وأدت رسالة بريد إلكتروني، بدت وكأنها صادرة عن وزارة الصحة الأوكرانية، تحتوي على معلومات كاذبة بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى عدد من الاحتجاجات العنيفة بمواجهة الشرطة.

ووفقا لبيان حكومي لاحق، أرسلت الرسالة الكاذبة من خارج أوكرانيا، وادعت كذبا أن هناك خمس إصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد، بينما في الواقع لم يكن هناك أية إصابة.

وأدت الرسالة التي أرسلت لمواطنين وعاملين في مجال الصحة، إلى اندلاع تظاهرات عنيفة، خاصة أنها جاءت في نفس يوم وصول مسافرين أوكرانيين من الصين.

وأغلق عدد من المتظاهرين بعض الطرق المؤدية لمستشفيات ومراكز صحية، كما قاموا بتحطيم نوافذ الحافلات التي نقلت المواطنين القادمين من الصين.

وفي محاولة لتهدئة المواطنين، أصدر المركز الأوكراني للصحة العامة بيانا قال فيه إن التقارير عن خمس إصابات بفيروس كورونا "خاطئة".

كما نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منشورا على موقع "فيسبوك"، يقول إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين جميعهم في حالة صحية جيدة، وإنه سيتم عزلهم لمدة أسبوعين "على سبيل الاحتياط".

وناشد زيلينسكي المواطنين بعدم عرقلة وصولهم للمراكز الصحية.

ولم يكن هناك سوى حالتين مؤكدتين من الأوكرانيين المصابين بالفيروس، وهم من بين الكثير ممن أصيبوا بالعدوى أثناء وجودهم على متن سفينة الرحلات البحرية التي رست قبالة سواحل اليابان، وقد تعافى الاثنان بشكل كامل.

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