أمانة بغداد تنفي اطلاق درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها

2020/02/23 | 09:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنفت أمانة بغداد، الأحد، إطلاق درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها تحت عنوان ( مشروع بغدادنا ).وذكر بيان للأمانة، إن "الأمانة تنفي الأخبار التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اطلاق درجات وظيفية وتعيينات على ملاكها تحت عنوان ( مشروع بغدادنا )".وأضاف، أن "الموضوع عار عن الصحة".

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