إصابة 4 عراقيين في طهران بفيروس كورونا

2020/02/23 | 09:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقالت وسائل إعلام إيرانية، الاحد، إن أربعة من أبناء الجالية العراقية في حي دولت آباد الواقع جنوب طهران، أصيبوا بفيروس كورونا الجديد الذي بات ينتشر بالعديد من المدن الإيرانية منذ الأربعاء الماضي بعد ظهوره في محافظة قم وسط إيران.وذكر موقع ”ميدل ايست نيوز“ الإيراني، إن ”أربعة من العراقيين المقيمين في حي دولت آباد جنوب العاصمة طهران، أصيبوا بفيروس كورونا الجديد وجرى نقلهم الى الحجر الصحي“.ولم تقدم السلطات الرسمية الإيرانية حتى الآن أي معلومات عن إصابة العراقيين الأربعة، ويقطن حي دولت آباد الآلاف من أبناء الجالية العراقية الذين غادروا العراق منذ عام 1980 ميلادي.

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