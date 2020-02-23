2020/02/23 | 09:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي يبارك للبنان استضافتها المؤتمر العام لانتخابات اختيار رئاسة جديدة للاتحاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 09:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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