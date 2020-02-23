ميسي يقود برشلونة لفوز عريض على ايبار في الليغا

2020/02/23 | 09:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسح فريق برشلونة، ضيفه إيبار، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما امس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، من عمر الدوري الإسباني.أهداف برشلونة الخمسة جاءت عن طريق ليونيل ميسي سوبر هاتريك في الدقائق 14، و37، و40، و87، وآرتور ميلو (89) من زمن المباراة.برشلونة ارتقى لصدارة الدوري الإسباني مؤقتًا، بعدما رفع رصيده إلى 55

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