2020/02/23 | 09:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الاحد، مستشفى لجراحة القلب في الجانب الايمن من الموصل.وقال الجبوري في بيان تلقته وكالة صدى، إن ”الملاكات الهندسية في صحة وبلديات نينوى وبالتعاون مع منظمة نينوى، افتتحت مستشفى ومركزا لجراحة القلب التخصصية بسعة 80 سريرا وباحدث الاجهزة الطبية لمعالجة واستبدال شريان القلب ولاول مرة في مدينة الموصل”.واضاف الجبوري،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح مستشفى ومركز لجراحة القلب في أيمن الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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