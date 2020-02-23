2020/02/23 | 09:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار جناح ريال مدريد، البلجيكي إيدين هازارد، القلق بين جماهير الفريق، بعد تجدد إصابته في كاحل القدم اليمنى خلال مباراة ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني، والتي خسرها “الملكي” 0-1.بعد غياب نحو 3 أشهر عن الملاعب بسبب إصابة في نفس المكان خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجدد إصابة هازارد قبل موقعة السيتي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد إصابة هازارد قبل موقعة السيتي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد إصابة هازارد قبل موقعة السيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).