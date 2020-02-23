قوة كوردية تعلن قتل اربعة جنود اتراك في جبل خواكورك

2020/02/23 | 09:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قوات حماية الشعب (H.P.G) الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني التركي، ان عناصره قتلت اربعة عناصر من الجيش التركي في جبل ليليكان في منطقة خواكورك الحدودية داخل اقليم كوردستان.وجاء في بيان اعلام ونشريات قوات حماية الشعب، "في 21 شباط الساعة 12:15 شنت وحدة الانصار عملية ضد الجيش التركي في جبل ليليكان في منطقة خواكورك".واضاف البيان ان "الانصار ضربوا في تلك العملية مواقع ومتاريس ومخابئ الجيش التركي عن قرب وبشكل مؤثر، مبينا ان الذي تمكنت من الحصول عليه من معلومات مؤكدة عن نتائج العملية هو مقتل اربعة جنود اتراك".وتابع البيان انه "بعد العملية التي قامت على اثرها الطائرات الحربية التركية في الساعة 6:00 مساء بقصف المنطقة، مبينا ان الوحدة التي قامت بالعملية عادت الى قواعدها التي انطلقت منها سالمة من دون اية اضرار وخسائر".

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