زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة غرب إيران

2020/02/23 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن المركز الإيراني للزلازل، الأحد (23 شباط 2020)، أن زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة غرب إيران.

يتبع.



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بغداد اليوم-متابعة

تسببت رسالة بريد إلكتروني مزيفة بخروج مظاهرات عنيفة، في شوارع أوكرانيا، وهجوم عدائي ضد مواطنين قادمين من الصين.

وأدت رسالة بريد إلكتروني، بدت كأنها صادرة عن وزارة الصحة الأوكرانية، تحتوي على معلومات كاذبة بشأن حالات الإصابة ب

بغداد اليوم- بغداد

سجلت الصين انخفاضا حادا بعدد الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، لكن مسؤولي الصحة في العالم حذروا من أنه من المبكر التكهن بشأن تفشي المرض مع تسجيل إصابات جديدة في دول أخرى.

وقالت السلطات الصينية إن البر الرئي

بغداد اليوم- متابعة

حذر الجيش السوري في بيان له، اليوم السبت، من اختراق المجال الجوي السوري، معلنا إعطاء الأوامر للتصدي لأي عدوان بالوسائل المتاحة.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" بيانا صادرا عن القيادة العامة للجيش والقوات الملسحة

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