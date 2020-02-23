2020/02/23 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-كردستان

أكدت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاحد (23 شباط 2020)، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ومقاضاة شخص ي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ينتحل صفة طبيب ويصور فيديوهات مضللة.. صحة كردستان تقاضي ’’ناشر الذعر’’ حول فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ينتحل صفة طبيب ويصور فيديوهات مضللة.. صحة كردستان تقاضي ’’ناشر الذعر’’ حول فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).