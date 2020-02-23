محافظ بغداد يعلن قرب إنشاء ثلاثة جسور ’’مؤقتة’’ لفك الاختناقات جنوبي بغداد

2020/02/23 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الأحد (23 شباط 2020)، عن إنشاء ثلاثة جسور مؤقتة لفك الاختناقات المرورية جنوبي المحافظة...





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