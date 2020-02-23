2020/02/23 | 09:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن عدد المصابين بفيروس كورونا لديها ارتفع إلى 556 حالة، عقب تسجيل 123 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والوفيات إلى 4 أشخاص.وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة، اكتشاف 123 حالة جديدة من بينها 93 حالة بمدينة دايجو و20 حالة أخرى بمحافظة جيونجسانجبك والباقون في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الجنوبية تسجل 123 إصابة جديدة بـ”كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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