المرشد الإيراني: الانتخابات إثبات على أن الدين شكل كامل للديمقراطية الشاملة

2020/02/23 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، اليوم الأحد، أن الانتخابات إثبات على أن الدين شكل كامل للديمقراطية الشاملة.

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