بيان من مصرف الرافدين إلى الشركات والمستثمرين في العراق

2020/02/23 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن استعداده لتمويل الشركات الاستثمارية والمستثمرين الذين يرومون القيام ببناء او استكمال مجمعات سكنية او المراكز التجارية وأنشطة استثمارية اخرى تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، ان “على المستثمرين والشركات الراغبين بالحصول على التمويل والتسويق المالي لهم زيارة المصرف […]

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