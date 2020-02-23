2020/02/23 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة البحرينية خلو مملكة البحرين من مرض فيروس كورونا واتخاذها جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.وبحسب بيان الوزارة الصحة، فإنها أجرت 19 تحليلا لعدد من المسافرين القادمين من الدول المتفشي فيها المرض خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتبين أن جميع الحالات سليمة، مشيرا إلى أن نتائج تحاليل الفحص سالبة للحالات المشتبه بها.وكانت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرين تعلن خلوها من “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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