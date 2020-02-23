2020/02/23 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص الجميع متفق على ان العراق يمر بازمة خانقة، قد تجعله امام مفترق طريقين لا ثالث لهما، اما الوقوع في مستنقع المشكلات والتوترات السياسية والشعبية، واما ان يختار طريق الخلاص وتجنيب البلد كل تلك الكوارث.وانتشال البلد من الازمات لا يمكن له ان يحدث اذا لم تحضر الحكمة بالتعامل، واختيار الخيارات المناسبة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي بين التحديات ومطالبات المتظاهرين وعرقلة تشكيل حكومته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي بين التحديات ومطالبات المتظاهرين وعرقلة تشكيل حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).