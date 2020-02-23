الصحة النيابية: قانون الضمان الصحي سيُنفذ على ثلاث مراحل

2020/02/23 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اكدتْ لجنةُ الصحةِ والبيئة النيابية، الأحد، ان قانون الضمان الصحي، سينفذ على ثلاث مراحل وسيكون من ضمن اولويات جلسات الفصل التشريعي المقبل.وذكر عضو اللجنة غايب العميري، في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “هناك لجنة مشتركة بين الصحة النيابية ووزارة الصحة والنقابات الصحية والتمريضية، عقدت عدة اجتماعات في نقابة الاطباء […]

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