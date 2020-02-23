تغييرات سريعة على طقس العراق خلال هذا الأسبوع.. ومتنبئ يحذر

2020/02/23 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع متنبئ جوي، اليوم الأحد، ان يشهد العراق أربعة فصول خلال هذا الأسبوع.وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته ف يالفيسبوك ان “منخفضاً جوياً شبه قطبي في الطبقات العليا، مصحوبا بمنخفض حراري سطحي، يبدأ التأثير في اجواء البلاد للايام الاثنين والثلاثاء وصباح الاربعاء” من هذا الأسبوع.وأضاف “أما أجواء […]

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