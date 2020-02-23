رونالدو وميسي ينضمان لنادي الـ1000 في ليلة واحدة

2020/02/23 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباك في مباراته الألف ضمن مسيرته الزاخرة، وقاد يوفنتوس إلى الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه على سبال 2-1، أمس في المرحلة 25 من المسابقة.وخاض “الدون” 33 مباراة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل رحلة لعب فيها 292 مباراة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و438 مع ريال مدريد الإسباني، و74 مع يوفنتوس،

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