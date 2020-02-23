2020/02/23 | 09:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، الأحد، موقفه من جلسة الغد المخصصة لمنح الثقة إلى حكومة محمد علاوي، نافيا عزمه مقاطعة الجلسة.وذكر التحالف في بيان "ننفي ما ذكر على لسان (مصدر) بخصوص عدم حضورنا لجلسة التصويت على الحكومة".ودعا التحالف، كافة وسائل الاعلام الى "اخذ المواقف الرسمية للتحالف من الناطق الرسمي والمكتب الاعلامي حصرا للحفاظ على دقة الاخبار وعدم الانجرار الى الاشاعات والمواقف الشخصية غير الرسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يعلن موقفه من جلسة منح الثقة: لا صحة لمقاطعتنا لها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يعلن موقفه من جلسة منح الثقة: لا صحة لمقاطعتنا لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).