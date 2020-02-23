محافظ ميسان يؤكد على أهمية إغلاق منفذ الشيب

2020/02/23 | 09:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ ميسان علي دواي، على أهمية إغلاق منفذ الشيب الرابط مع جمهورية إيران بصورة كاملة، مطالباً خلية الإزمة المركزية مشاطرة توجيهات الحكومة المحلية بإغلاق المنفذ كلياً وليس جزئياً لحماية وسلامة أبناء البلد من خطر فايروس كورونا.وشدد دواي في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى، على “أهمية الإلتزام بغلق منفذ الشيب غلقاً كاملاً، فضلاً عن

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