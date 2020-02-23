ارتفاع حصيلة ضحايا “كورونا” في الصين وكوريا الجنوبية تتمكن من شفاء عدد كبير من المصابين بعد انتشار الفيروس

2020/02/23 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس”كورونا” المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936.وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الأحد: “تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفا و936 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 51 ألفا و606 مريض، […]

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