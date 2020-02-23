2020/02/23 | 09:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للأسبوع الثالث على التوالي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي:سعر البيع للدولار الواحد 1210 دنانير، أي 121 ألفاً و100 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1200 دينار، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 23-2-2020 الاحد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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