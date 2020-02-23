وكالة الاستخبارات تعثر على وكر لداعش وصاروخ كاتيوشا في كركوك

2020/02/23 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفذت مفارز وكالة الاستخبارات من خلال استخبارات الشرطة الاتحادية عمليات أمنية في محافظة كركوك.وقال بيان لوزارة الداخلية، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاحد، ان “العمليات نتج عنها ضبط وكر تابع لعصابات داعش الإرهابي في وادي زغيتون بداخله ١١ مسطرة تفجير و٣ عبوات ناسفة علـى شكل جليكان C4 و٥٠ اطلاقة عتاد أحادية”.واضاف، […]

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