زيدان يعلق على إصابة هازارد بمباراة الأمس

2020/02/23 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه من الخسارة بهدف دون رد، خلال مواجهة ليفانتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الليجا.وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد خسرنا 5 نقاط خلال مباراتين، وفي الشوط الثاني ضد ليفانتي خلقنا القليل من […]

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