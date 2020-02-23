مدينة الطب: افتتاح مركز تشخيص الأمراض السرطانية منتصف 2020

2020/02/23 | 10:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة الطب، الاحد، عن عزمها استئناف العمل خلال المدة القليلة المقبلة ضمن مشروع مركز خاص لتشخيص الاصابة بالامراض السرطانية واورام العظام، مؤكدة ان الافتتاح للمركز بالكامل سيتم خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.وقال مديرعام الدائرة التابعة لوزارة الصحة والبيئة حسن التميمي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “العمل بالمشرع توقف من

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