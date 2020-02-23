إصابة اثنين من الفلاحين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى

2020/02/23 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، في محافظة ديالى، الأحد (23 شباط 2020)، بإصابة شخصين اثنين من الفلاحين، جراء انفجار...





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