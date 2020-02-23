خامنئي يتهم وسائل اعلام أجنبية باستغلال ’’كورونا’’ لثني الإيرانيين عن المشاركة بالانتخابات

2020/02/23 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأحد (23 شباط، 2020) وسائل اعلام أجنبية باستغلال فيروس ’’كورونا’’ لثني الإيرانيين عن المشاركة بالانتخابات.

وقال خامنئي عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "الوسائل الإعلامية الأجنبيّة مارست ضخّها الإعلامي السّلبي، منذ عدّة أشهر وكثّفته مع اقتراب موعد الانتخابات ولم يتوانوا خلال اليومين الأخيرين عن استغلال أدنى فرصة وتحجّجوا بمرض وفايروس من أجل ثني النّاس عن المشاركة في الانتخابات".

وأضاف: "أشكر الله كما أتقدّم للشعب الإيراني بأسمى آيات الشّكر على تألّقه المثالي، ومشاركته الواسعة في امتحان الانتخابات العظيم، رغم الضخّ الإعلامي الخبيث، وإحباطه لاستغلال الأعداء الفرص وترويجهم الإعلامي الشامل"، لافتا الى أن "الله شاء النّصر لهذا الشّعب".

ولفت الى أن "إجراء الانتخابات في النظام الإسلامي يدحض ادعاء الأعداء بمعارضة الدّين للحريّة والديموقراطيّة وإجراء 27 دورة انتخابات طوال 41 عام يُثبت اهتمام النظام الإسلامي الاستثنائي بالسيادة الشعبيّة".

وأعلنت السلطات في إيران، مساء امس السبت، عن حالة وفاة سادسة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وأدى إلى وفاة أكثر من 2300 شخص في العالم.

وقال محافظ مركزي لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (إرنا)، إن الفحوص التي أجريت على المريض الذي توفي في مدينة آراك وسط البلاد، أكدت إصابته بالفيروس.

وأوضح علي أغازاده، أن الشخص الذي توفي كان مصابا بمرض في القلب أيضا.

وقررت إيران إغلاق مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتين في وسط البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني السبت.

وقال التلفزيون إن الإغلاق سيبدأ الأحد، ويستمر ليومين في مدينة قم، حيث توفي شخصان من جراء إصابتهما بالفيروس، ولمدة أسبوع في أراك.

بغداد اليوم - بغداد

أعلن المركز الإيراني للزلازل، الأحد (23 شباط 2020)، أن زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة غرب إيران.

وقال المركز إن "زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب، منطقة قطور في محافظة اذربيجان الغربية غرب إيران&

بغداد اليوم-متابعة

تسببت رسالة بريد إلكتروني مزيفة بخروج مظاهرات عنيفة، في شوارع أوكرانيا، وهجوم عدائي ضد مواطنين قادمين من الصين.

وأدت رسالة بريد إلكتروني، بدت كأنها صادرة عن وزارة الصحة الأوكرانية، تحتوي على معلومات كاذبة بشأن حالات الإصابة ب

بغداد اليوم- بغداد

سجلت الصين انخفاضا حادا بعدد الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، لكن مسؤولي الصحة في العالم حذروا من أنه من المبكر التكهن بشأن تفشي المرض مع تسجيل إصابات جديدة في دول أخرى.

وقالت السلطات الصينية إن البر الرئي

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